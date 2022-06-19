МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на 12%, превысив отметку в 20 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Россиянам дали совет, в какие активы вкладывать сбережения

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.14 мск дорожал на 12,1% — до 20,2 тысячи долларов.