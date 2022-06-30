МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Цена биткоина в четверг падает более чем на 5%, криптовалюта уже торгуется ниже 19 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Росфинмониторинг сообщил о нелегальных сделках россиян на криптобиржах

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.45 мск дешевел на 5,4% — до 18,87 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 5,42% — до 18,92 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Стоимость криптовалюты в последний день торгов июня и второго квартала снижается, биткоин готовится завершить квартал сильнейшим падением с 2011 года.

Биткоин дешевеет уже пять торговых сессий подряд, за это время криптовалюта подешевела суммарно на 12%. С начала июня биткоин подешевел более чем на 40%, в начале месяца цена биткоина составляла чуть меньше 32 тысяч долларов.