МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допускает, что криптовалютная биржа может быть создана в России на базе Мосбиржи: по его мнению, она лучше всех справится с задачей осуществления операций с криптовалютой. Эксперты оценили минимальный набор для майнинга криптовалют в России

"Конечно, должна быть криптобиржа, которая, опять же, создается по жестким требованиям Центрального банка. Я допускаю, что это подразделение Московской биржи", — сказал Аксаков в ходе пресс-конференции.

"И это подразделение, которое будет работать в рамках уважаемой организации с большими традициями, привыкшей активно взаимодействовать с ЦБ, на мой взгляд, лучше всех справится с задачей осуществления операций с криптовалютой", — добавил депутат.