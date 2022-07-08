Цена биткоина растет на восемь процентов и достигает 22 тысяч долларов
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цена биткоина в пятницу растет на 8%, криптовалюта торгуется на уровне около 22 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.26 мск дорожал на 7,9% — до 22 тысяч долларов. Ранее в ходе торгов его стоимость достигала почти 22,53 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась также на 7,8% — в среднем до 21,99 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Биткоин с начала недели подорожал на 14% — с 19,25 тысячи долларов. При этом пока с начала июля он показывает рост — впервые после четырех месяцев снижения. За июнь биткоин подешевел на 37%, в начале месяца его цена составляла чуть меньше 32 тысяч долларов.
https://1prime.ru/cripta/20220708/837422314.html
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