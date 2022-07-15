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Стоимость биткоина приблизилась к 21 тысяче долларов
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Стоимость биткоина активно растет в пятницу, приближаясь к отметке в 21 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance... ПРАЙМ, 15.07.2022
криптовалюты, финансы, новости, торги, биржи, биткоин, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Стоимость биткоина активно растет в пятницу, приближаясь к отметке в 21 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.09 мск дорожал на 5,87% — до 20,882 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 5,62% — в среднем до 20,893 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.