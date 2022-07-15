МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Стоимость биткоина активно растет в пятницу, приближаясь к отметке в 21 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.09 мск дорожал на 5,87% — до 20,882 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 5,62% — в среднем до 20,893 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.