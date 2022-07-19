МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Стоимость биткоина активно растет во вторник вечером, поднималась до максимального за пять недель уровня в 23,6 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Газпромбанк ввел комиссию за хранение на счетах долларов и евро

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.19 мск дорожал на 8,83% — до 23,615 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 7,51% — в среднем до 23,463 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

"Биткойн вернул себе уровень в 22 тысячи долларов, поскольку некоторые игроки на понижение должны прекратить его", — приводит агентство Блумберг слова старшего рыночного аналитика Oanda Corp Эдварда Мойя (Edward Moya). По его словам, криптовалюты начинают выглядеть привлекательно теперь, когда ожидания ужесточения ФРС ослабли.

По данным CME Group, 64,4% аналитика ожидают, что Федеральная резервная система США поднимет учетную ставку лишь на 75 базисных пунктов. Только 35,6% аналитиков придерживаются мнения, что регулятор повысит на 100 базисных пунктов. Следующее заседание ФРС США запланировано на 26-27 июля.