МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг снижается на 2% после того, как американская компания Tesla сообщила в финотчетности о продаже большей части своих биткоинов, что добавило к балансу компании почти один миллиард долларов, свидетельствуют данные торгов. Чистая прибыль Tesla во втором квартале выросла вдвое

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.14 мск дешевел на 1,9% — до 22,9 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 2,1% — в среднем также до 22,92 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В своей отчетности за второй квартал производитель электромобилей Tesla сообщил, что конвертировал примерно 75% своих биткоинов в фиатную валюту, что добавило к балансу 936 миллионов долларов.