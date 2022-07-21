Биткоин подешевел после продажи компанией Tesla своих монет
Биткоин подешевел на 2% после сообщения о продаже компанией Tesla большей части своих монет
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг снижается на 2% после того, как американская компания Tesla сообщила в финотчетности о продаже большей части своих биткоинов, что добавило к балансу компании почти один миллиард долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.14 мск дешевел на 1,9% — до 22,9 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 2,1% — в среднем также до 22,92 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
В своей отчетности за второй квартал производитель электромобилей Tesla сообщил, что конвертировал примерно 75% своих биткоинов в фиатную валюту, что добавило к балансу 936 миллионов долларов.
https://1prime.ru/cripta/20220721/837554238.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.