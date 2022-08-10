МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Стоимость биткоина за полчаса поднялась на тысячу долларов, до 24 тысяч долларов за монету, такая динамика наблюдается после публикации данных о замедлении инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в США замедлилась впервые с апреля

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.04 мск дорожал на 3,6% — до 24,01 тысячи долларов, до публикации статистики криптовалюта стоила около 23 тысяч долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,2% — в среднем до 24,02 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Ранее стало известно, что потребительские цены в США по итогам июля выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 9,1% месяцем ранее, а за июль они не изменились. Аналитики ожидали замедления инфляции до 8,7%.