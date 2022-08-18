МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Нидерланды на текущей неделе экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, задержанного по обвинению в отмывании денег, сообщил в среду американский минюст. Биткоин подорожал на тысячу долларов за полчаса

"Предполагаемый отмыватель криптовалютных средств на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США для предъявления ему обвинений в округе Орегон", — говорится в заявлении ведомства.

По данным минюста, 29-летний Дубников ранее днем впервые предстал перед Федеральным судом в Портленде (штат Орегон). Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября.

По данным минюста, в случае признания россиянина виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.