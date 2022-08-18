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Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дубникова
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Нидерланды на текущей неделе экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, задержанного по обвинению в отмывании денег, сообщил в среду американский минюст. "Предполагаемый... ПРАЙМ, 18.08.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Нидерланды на текущей неделе экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, задержанного по обвинению в отмывании денег, сообщил в среду американский минюст.
"Предполагаемый отмыватель криптовалютных средств на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США для предъявления ему обвинений в округе Орегон", — говорится в заявлении ведомства.
По данным минюста, 29-летний Дубников ранее днем впервые предстал перед Федеральным судом в Портленде (штат Орегон). Начало рассмотрения его дела жюри присяжных намечено на 4 октября.
По данным минюста, в случае признания россиянина виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.