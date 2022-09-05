МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Банк России и Минфин РФ пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Эксперт надеется на принятие закона о майнинге до конца года

"Что касается регулирования рынка криптовалют, то пока разница в подходах осталась. Но надо сказать, что и Центробанк переосмысливает, с учетом того, что ситуация менялась, и мы переосмысливаем", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Но уже сейчас понятно, и нам, и Центральному банку, что в текущих условиях без трансграничных расчетов в криптовалюте нам не обойтись", — добавил он.

"Может быть, инфраструктура, которую мы планировали создавать, слишком жестка для использования криптовалют в трансграничных расчетах, что мы, конечно, должны сейчас в первую очередь легализовать как-то. С одной стороны, дать возможность людям это делать, с другой — поставить под контроль, чтобы не было отмывания, оплаты наркотиков и так далее", — также заявил чиновник.

Он добавил, что позиции Минфина и ЦБ по поводу регулирования майнинга также сближаются, и выразил надежду, что уже в осеннюю сессию в Госдуме удастся принять закон, касающийся его.