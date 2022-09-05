МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Банк России не исключает легализацию трансграничных операций в криптовалюте, однако против легализации расчетов в криптовалюте внутри страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. ЦБ и Минфин признали необходимость трансграничных расчетов в криптовалюте

"Банк России в настоящий момент прорабатывает этот вопрос с Минфином и Минэком. При этом важно подчеркнуть, что речь не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории нашей страны, а также легализации криптобирж и криптообменников внутри России", — заявили в пресс-службе ЦБ.

Так в регуляторе прокомментировали слова замминистра финансов Алексея Моисеева, который заявил, что Банк России и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте.