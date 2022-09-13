МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник падает на 5,7%, цена монеты находится чуть ниже 21 тысячи долларов, при этом минутами ранее эта криптовалюта уже опускалась в цене на 6,5%, свидетельствуют данные торгов. Евро опустился ниже 60 рублей впервые с 5 сентября

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.13 мск дешевел на 5,67% — до 20,995 тысячи долларов. Ранее в ходе торгов показатель падал на 6,5% и составлял 20,86 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 5,71% — в среднем до 21 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

С начала августа, когда биткоин торговался на уровне 24 тысяч долларов, криптовалюта подешевела на 16%.