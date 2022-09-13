МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает на 10,5%, опускаясь ниже отметки в 20,1 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в США замедлилась по итогам августа

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.12 мск дешевел на 10,58%, до 20,086 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 9,89% — до 20,175 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.