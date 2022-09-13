2022-09-13T22:20:46+03:00
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2022
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Стоимость биткоина падает ниже отметки в 20100 долларов
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Стоимость биткоина падает на 10,5%, опускаясь ниже отметки в 20,1 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance... ПРАЙМ, 13.09.2022
криптовалюты, финансы, новости, биткоин, криптовалюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает на 10,5%, опускаясь ниже отметки в 20,1 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.12 мск дешевел на 10,58%, до 20,086 тысячи долларов.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 9,89% — до 20,175 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.