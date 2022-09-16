МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ по-прежнему против свободного обращения криптовалюты внутри страны, в частности, использования ее как средства платежа, продолжает обсуждать эти вопросы с правительством, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. ЦБ хочет приступить к тестированию цифрового рубля с апреля 2023 года

"Мы готовы обсуждать способы использования цифровых финансовых активов, в том числе, криптовалюты для международных расчетов. Но мы продолжаем выступать против того, чтобы криптовалюта использовалась как средство платежа и против свободного обращения внутри страны", — отметила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике.

"Продолжаем обсуждать все эти вопросы с правительством, но, на наш взгляд, большой потенциал для международных расчетов есть и в цифровых валютах центральных банков", — добавила Набиуллина.