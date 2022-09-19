2022-09-19T08:09:31+03:00
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Стоимость биткоина упала ниже 19 тысяч долларов
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Цена биткоина в понедельник падает на 6%, находится ниже 19 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по... ПРАЙМ, 19.09.2022
криптовалюты, финансы, новости, криптовалюты, биткоин, торги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Цена биткоина в понедельник падает на 6%, находится ниже 19 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.59 мск дешевел на 6% — до 18,81 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 5,9% — в среднем до 18,84 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Криптовалюта дешевеет на неделе, когда рынки ожидают очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, где регулятор объявит свое решение о ставке.
С начала сентября биткоин потерял уже более 6% стоимости, а с начала года — подешевел в 2,5 раза, с 46,2 тысячи долларов.