МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Цена биткоина в понедельник падает на 6%, находится ниже 19 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Банк России выступил против свободного обращения криптовалюты

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.59 мск дешевел на 6% — до 18,81 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 5,9% — в среднем до 18,84 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Криптовалюта дешевеет на неделе, когда рынки ожидают очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, где регулятор объявит свое решение о ставке.

С начала сентября биткоин потерял уже более 6% стоимости, а с начала года — подешевел в 2,5 раза, с 46,2 тысячи долларов.