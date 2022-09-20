МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Порядка 60% нелегальных финансовых операций или платежей в пользу финансовых пирамид проходят в криптовалютах, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. Банк России выступил против свободного обращения криптовалюты

"За последние полгода с учетом изменения операций платежных систем у нас ярко выявился элемент того, что большинство мошеннических операций проводятся в криптовалютах. Порядка 60% нелегальных финансовых операций или платежей в пользу финансовых пирамид проходят в криптовалютах", — рассказал он на пресс-конференции, посвященной проведению в Москве фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры.

"Если вам предлагают оплатить в криптовалютах, вывести криптовалюту и затем уже вывести деньги, то это явный признак того, что здесь есть подозрительная операция, стоит перепроверить, в том числе на сайте Банка России", — сказал он.

"У криптовалют есть две основные проблемы — это отсутствие инструмента anti-money laundering (противодействия отмыванию денежных средств — ред.), то есть в отношении легализации денежных средств, и второе — это отсутствие инструмента выявления манипулирования собственной ценой во время торговли. Поэтому при отсутствии такого рода инструментария криптовалюты не могут рассматриваться нормальным инвестиционным инструментом", — добавил он журналистам в кулуарах конференции.