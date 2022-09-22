КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Банк России и Минфин в целом согласовали законопроект по использованию криптовалют в трансграничных расчетах, заявил замглавы министерства Алексей Моисеев, выступая на XIX Международном банковском форуме "Банки России — XXI век". ЦБ допустил ограничение валютных позиций в балансах банков

"Как вы слышали, Центральный банк также считает, что трансграничные расчеты в криптовалюте допустимы. Сейчас у нас на выходе в целом согласованный уже с Центральным банком законопроект в этой части… Он в целом описывает то, как криптовалюту приобрести, что с ней можно сделать и как можно или нельзя с ней рассчитываться в первую очередь при трансграничных расчетах", — сказал он.

ЦБ по-прежнему считает, что оборот криптовалют внутри страны должен быть ограничен, заявил директор департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин.

"Мы нашу позицию продолжаем последовательно сохранять, и мы по-прежнему считаем, что оборот криптовалют в России должен быть ограничен", — подчеркнул он. Центробанк рассказал о нелегальных платежах в криптовалюте

Кроме того, по словам Пронина, регулятор и Минфин концептуально договорились в области регулирования майнинга, в ближайшее время рассчитывают обсудить отдельные аспекты и финализировать текст законопроекта.

"Там единственный вопрос — могут ли майнеры зачислять добытые ими криптовалюты на кошельки в России или это должно быть на кошельках за пределами Российской Федерации. Сошлись, что надо законопроект принять во втором варианте", — рассказал Алексей Моисеев.

На прошлой неделе глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина также говорила, что регулятор выступает против свободного обращения криптовалюты внутри страны, в частности, использования ее как средства платежа.