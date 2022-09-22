Оборот крипотовалюты внутри страны должен быть ограничен, заявили в ЦБ
Центробанк по-прежнему считает, что оборот крипотовалюты внутри страны должен быть ограничен
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КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему считает, что оборот криптовалют внутри страны должен быть ограничен, заявил директор департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин.
"Мы нашу позицию продолжаем последовательно сохранять, и мы по-прежнему считаем, что оборот криптовалют в России должен быть ограничен", — сказал он в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России — XXI век".
На прошлой неделе глава регулятора Эльвира Набиуллина также говорила, что регулятор выступает против свободного обращения криптовалюты внутри страны, в частности, использования ее как средства платежа.
https://1prime.ru/cripta/20220922/838218766.html
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