МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Вопросы о признании криптовалюты имуществом и легальной работе криптобирж и обменников находятся в подвешенном состоянии, но в России к ним еще вернутся, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя новости о согласовании позиции ЦБ и Минфина по законопроекту о криптовалютном регулировании. Банк России выступил против свободного обращения криптовалюты

Банк России и Минфин в целом согласовали законопроект по использованию криптовалют в трансграничных расчетах, заявил в четверг замглавы министерства Алексей Моисеев, выступая на XIX Международном банковском форуме "Банки России – XXI век".

"Непростой диалог с регулятором о судьбе криптовалютного регулирования сдвинулся с мертвой точки. Согласованы позиции по майнингу и трансграничным платежам, подвешены вопросы о признании крипты имуществом и легальной работе бирж и обменников. Думаю, что до них мы тоже дойдем", — написал политик в Telegram-канале.