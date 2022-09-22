Россия вернется к вопросу признания криптовалюты имуществом, считают в ГД
В Госдуме заявили, что в России еще вернутся к вопросу о признании криптовалюты имуществом
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Вопросы о признании криптовалюты имуществом и легальной работе криптобирж и обменников находятся в подвешенном состоянии, но в России к ним еще вернутся, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя новости о согласовании позиции ЦБ и Минфина по законопроекту о криптовалютном регулировании.
Банк России и Минфин в целом согласовали законопроект по использованию криптовалют в трансграничных расчетах, заявил в четверг замглавы министерства Алексей Моисеев, выступая на XIX Международном банковском форуме "Банки России – XXI век".
"Непростой диалог с регулятором о судьбе криптовалютного регулирования сдвинулся с мертвой точки. Согласованы позиции по майнингу и трансграничным платежам, подвешены вопросы о признании крипты имуществом и легальной работе бирж и обменников. Думаю, что до них мы тоже дойдем", — написал политик в Telegram-канале.
https://1prime.ru/cripta/20220922/838221549.html
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