МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет во вторник утром более чем на 6%, вновь поднявшись выше 20 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов. ЦБ и Минфин согласовали проект по трансграничным расчетам в криптовалюте

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.14 мск дорожал на 6,6% — до 20,01 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднимался на 6,6% — в среднем до 20,05 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин дорожает с раннего утра вторника после сильной распродажи на рынках в понедельник, когда мировые фондовые биржи, нефть, медь и золото упали, в то время как более надежный доллар заметно укрепился. Такая динамика была связана с уходом от риска на фоне опасений по поводу рецессии в мире.