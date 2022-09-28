МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Биткоин растерял рост вторника и в среду дешевеет на 6,4%, до менее чем 19 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов. ЦБ и Минфин согласовали проект по трансграничным расчетам в криптовалюте

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.29 мск дешевел на 6,4% — до 18,76 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижался на 6,4% — в среднем до 18,73 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Днем ранее биткоин резко поднялся с 19,3 тысячи долларов до более чем 20 тысяч, но к вечеру его цена опустилась — уже до 18,9 тысячи, несколько ускорив снижение в среду утром — до 18,7 тысячи.

На мировые рынки вновь вернулись распродажи: трейдеры уходят от риска, в результате дешевеют нефть, медь, золото, снижаются азиатские фондовые индексы, в то время как доллар растет в цене.

Биткоин дешевеет второй месяц подряд: если в августе криптовалюта потеряла 14% цены (до 20 тысяч с 23,3 тысячи), то с начала сентября — 6,6%. В начале года биткоин стоил 46,2 тысячи долларов — почти в 2,5 раза выше текущей цены.