МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ хочет разрешить международные расчеты в криптовалютах для любых отраслей без ограничений, следует из слов директора департамента финансовой политики министерства Ивана Чебескова. Ким Кардашьян оштрафовали за нарушение правил рекламы криптовалют

"Оплата криптовалютами сейчас проходит вне правового поля. Это небольшие сделки. Мы собираемся разрешить международные расчеты в криптовалютах для любых отраслей без ограничений", — рассказал Чебесков в интервью телеканалу RTVI.

"Главные отличия позиций Минфина и ЦБ в том, что Минфин выступает за создание в России полноценной инфраструктуры для оборота цифровых валют. Это ключевой вопрос, который необходимо решить", — добавил он.

Так, чиновник отметил, что России нужна своя криптоинфраструктура: для защиты интересов граждан и чтобы контролировать, когда цифровая валюта используется легально, а когда — нет.

При этом, по словам Чебескова, прежние схемы платежей, например, через систему передачи финансовых сообщений SWIFT, очень устарели.

"Важно пробовать все альтернативы — в национальных валютах, криптовалютах, стейлбкоинах, цифровых финансовых активах (ЦФА), путем бартерных сделок и даже наличными. Но создать единый работающий для всех вариант регулирования сложно. Бизнесу нужно пробовать разные способы расчетов и уже потом приходить к регулятору и говорить, что нужно настроить", — заключил он.