МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Использование криптовалюты как средства платежа на территории России необходимо запретить и привлекать за это к ответственности, заявил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Минфин хочет разрешить всем отраслям международные расчеты в криптовалютах

"Число лиц, занимающихся криптовалютой, достаточно большое. К сожалению, многие неискушенные люди попадаются в эти сети, и, очевидно, нам надо отрегулировать процесс. Во-первых, жестко запретить использование криптовалюты как средства платежа на территории России и привлекать за это к ответственности, если криптовалюта используется как средство платежа", — сказал он, выступая на международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

"Но при этом дать возможность работать в запредельной юрисдикции, если есть такая возможность, в том числе оплачивать поставки товаров в Россию, почему нет. Надеюсь, что в ближайшее время мы этот вопрос также отрегулируем законодательно", — добавил Аксаков.