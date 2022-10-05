МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту криптовалютной биржи ОКХ, следует из реестра ведомства. "Википедии" грозит штраф на четыре миллиона рублей за фейки о спецоперации

Уточняется, что доступ был ограничен по требованию Генпрокуратуры на основании закона "Об информации".

Сообщается, что публикации на сайте биржи нарушали требования статьи 15.3, запрещающей призывы в Интернете к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также распространение недостоверной общественно значимой информации.

OKX (ранее OKEx) — одна из крупнейших криптобирж в мире, функционирующая с 2014 года.