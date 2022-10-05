Роскомнадзор ограничил доступ к сайту криптобиржи ОКХ
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту криптовалютной биржи ОКХ по требованию Генпрокуратуры
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту криптовалютной биржи ОКХ, следует из реестра ведомства.
Уточняется, что доступ был ограничен по требованию Генпрокуратуры на основании закона "Об информации".
Сообщается, что публикации на сайте биржи нарушали требования статьи 15.3, запрещающей призывы в Интернете к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также распространение недостоверной общественно значимой информации.
OKX (ранее OKEx) — одна из крупнейших криптобирж в мире, функционирующая с 2014 года.
https://1prime.ru/cripta/20221005/838366725.html
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