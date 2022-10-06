Эксперт Корнев: речи о заморозке криптоактивов россиян из-за новых санкций ЕС сейчас не идет
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Речи о заморозке криптоактивов россиян из-за новых санкций ЕС сейчас не идет, а биржи, вероятнее всего, дадут клиентам достаточно времени на вывод активов, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Алексей Корнев.
Очередной пакет санкций Евросоюза против России вводит полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. При этом в заявлении Еврокомиссии поясняется, что новые санкции ужесточают уже существующие ограничения в отношении криптоактивов. Теперь под запретом оказываются все криптоактивы россиян и резидентов РФ независимо от их размеров.
"На данный момент речи о заморозке криптоактивов не идет. При исполнении первичного решения биржи дали время клиентам на вывод средств, которые превышали 10 тысяч евро, вероятнее всего, сейчас история повторится. То есть проблем с переводом криптовалют на свои кошельки возникнуть не должно", — полагает Корнев.
При этом он обратил внимание, что сложно оценить общую сумму средств, затронутую ограничениями. "Касательно общего объема средств – суммы с заморозкой золотовалютных резервов даже близко не сопоставимые. Грубая оценка, что порядка 3% граждан имеют какие-либо активы в криптовалюте", — заключил он.
Еще в марте глава дипломатии ЕС Жозеп Баррель сообщал, что рамках четвертого пакета санкций криптоактивы вошли в перечень ограничений по отношению к РФ. Несколько позже глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен уточняла, что речь идет про перевод своих активов через криптовалюты. Впоследствии эти ограничения были расширены в рамках пятого пакета, а теперь — в рамках восьмого. В апреле криптовалютная биржа Binance сообщала, что вводит ограничительные меры для граждан РФ, чьи балансы криптоактивов превышают 10 тысяч евро — им был разрешен только вывод.
https://1prime.ru/cripta/20221006/838380137.html