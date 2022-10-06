МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Речи о заморозке криптоактивов россиян из-за новых санкций ЕС сейчас не идет, а биржи, вероятнее всего, дадут клиентам достаточно времени на вывод активов, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Алексей Корнев. Минфин хочет разрешить всем отраслям международные расчеты в криптовалютах

Очередной пакет санкций Евросоюза против России вводит полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. При этом в заявлении Еврокомиссии поясняется, что новые санкции ужесточают уже существующие ограничения в отношении криптоактивов. Теперь под запретом оказываются все криптоактивы россиян и резидентов РФ независимо от их размеров.

"На данный момент речи о заморозке криптоактивов не идет. При исполнении первичного решения биржи дали время клиентам на вывод средств, которые превышали 10 тысяч евро, вероятнее всего, сейчас история повторится. То есть проблем с переводом криптовалют на свои кошельки возникнуть не должно", — полагает Корнев.

При этом он обратил внимание, что сложно оценить общую сумму средств, затронутую ограничениями. "Касательно общего объема средств – суммы с заморозкой золотовалютных резервов даже близко не сопоставимые. Грубая оценка, что порядка 3% граждан имеют какие-либо активы в криптовалюте", — заключил он.

Еще в марте глава дипломатии ЕС Жозеп Баррель сообщал, что рамках четвертого пакета санкций криптоактивы вошли в перечень ограничений по отношению к РФ. Несколько позже глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен уточняла, что речь идет про перевод своих активов через криптовалюты. Впоследствии эти ограничения были расширены в рамках пятого пакета, а теперь — в рамках восьмого. В апреле криптовалютная биржа Binance сообщала, что вводит ограничительные меры для граждан РФ, чьи балансы криптоактивов превышают 10 тысяч евро — им был разрешен только вывод.