АСТАНА, 12 окт — ПРАЙМ. Майнеры в Казахстане вскоре должны будут проходить обязательное лицензирование, соответствующий законопроект разработала группа депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента республики, сообщила депутат Екатерина Смышляева. В Минфине предостерегли россиян от хранения сбережений в криптовалютах

На пленарном заседании палаты в среду она презентовала проект закона о цифровых активах и сопутствующие законодательные поправки.

"Законопроектами мы обязуем майнеров лицензироваться в Казахстане, то есть создавать юридические лица и становиться полноценными субъектами налогообложения", — сказала Смышляева.

По ее словам, проекты законов обеспечивают "связь добычи и оборота цифровых активов в одну экосистему". При этом работа майнеров и майнинг-пулов будет регулироваться и лицензироваться министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Депутат пояснила, что этап реализации криптовалюты предполагается проводить в рамках юрисдикции Международного финансового центра "Астана" без рисков для финансовой системы страны. "Криптовалюта в Казахстане не является платежным средством, и ее оборот запрещен в Казахстане. Так, в создаваемой экосистеме развивается новый финансовый институт – казахстанские криптобиржи. Поддержка их деятельности будет осуществляться за счет введения обязательного требования к майнерам обменивать до 75% своего капитала на отечественных криптобиржах, начиная с 2024 года", — уточнила она. Эксперт надеется на принятие закона о майнинге до конца года

В части налогообложения, сообщила Смышляева, дополнительно к существующим налогам на добавочную стоимость при ввозе оборудования и плате за цифровой майнинг на киловатт планируется взимать в республиканский бюджет корпоративный подоходный налог с вознаграждения майнеров, налог на доход майнинг-пула и плату с операций на криптобиржах.

"Переводя все операции с криптовалютой на казахстанские биржи, мы делаем их прозрачными. Криптобиржи являются субъектами финмониторинга и, согласно проекту (закона – ред.), будут интегрированы с информсистемами комитета госдоходов. Введение реестра майнингового оборудования исключит работу нелегальных дата-центров, а лицензирование позволит окончательно решить проблему серых майнеров, обеспечит безопасность и баланс энергосистемы", — заключила она.

Депутаты на заседании одобрили законопроект в первом чтении.