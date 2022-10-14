МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Биткоин отыгрывает падение четверга и растет на 8% в пятницу, до 19,75 тысячи долларов за монету, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.16 мск дорожал на 8,03% — до 19,75 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 7,76% — в среднем до 19,76 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В четверг была опубликована статистика по годовой инфляции в США — цены по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее, в то время как прогнозировался рост лишь на 8,1%. После публикации статистики биткоин падал на 4-5% и торговался на уровне примерно 18,4 тысячи долларов.

"Макроэкономический фон действительно влияет на биткоин так же, как и на все остальные типы активов", — сказал агентству Блумберг глава департамента ЕБВА (Европа, Ближний Восток и Африка — ред.) компании Galaxy Digital Тим Грант (Tim Grant).

В начале года биткоин стоил 46,2 тысячи долларов. Таким образом, с января эта криптовалюта подешевела почти в 2,5 раза.