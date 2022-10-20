МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Новый законопроект о майнинге, учитывающий позицию Центробанка РФ и Минфина, внесут в Госдуму в ближайшее время, заявил замглавы комитета Думы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия"). Госдума отклонила законопроект о майнинге

В среду Госдума отклонила в первом чтении законопроект "О майнинге в РФ", внесенный депутатами фракции "Новые люди" и регулирующий отношения, связанные с выпуском и генерацией цифровой валюты.

"По моей информации, уже в самое ближайшее время в Госдуму будет внесен более проработанный документ, учитывающий мнения ЦБ и Минфина и не угрожающий рублю как единственному платежному средству на территории страны", — сообщил Горелкин в Telegram-канале.

Так, парламентарий заверил, что вчерашнее отклонение документа не означает, что правовой статус криптовалют в РФ не будет урегулирован. Новый документ, анонсировал он, будет включать положения о "трансграничных криптоплатежах и даст правовые основания для развития отечественной криптовалютной инфраструктуры".