В Госдуму внесут проект о майнинге с учетом позиции ЦБ и Минфина
В Госдуму поступит законопроект о майнинге, учитывающий позицию ЦБ и Минфина
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Новый законопроект о майнинге, учитывающий позицию Центробанка РФ и Минфина, внесут в Госдуму в ближайшее время, заявил замглавы комитета Думы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").
В среду Госдума отклонила в первом чтении законопроект "О майнинге в РФ", внесенный депутатами фракции "Новые люди" и регулирующий отношения, связанные с выпуском и генерацией цифровой валюты.
"По моей информации, уже в самое ближайшее время в Госдуму будет внесен более проработанный документ, учитывающий мнения ЦБ и Минфина и не угрожающий рублю как единственному платежному средству на территории страны", — сообщил Горелкин в Telegram-канале.
Так, парламентарий заверил, что вчерашнее отклонение документа не означает, что правовой статус криптовалют в РФ не будет урегулирован. Новый документ, анонсировал он, будет включать положения о "трансграничных криптоплатежах и даст правовые основания для развития отечественной криптовалютной инфраструктуры".
https://1prime.ru/cripta/20221020/838526331.html
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