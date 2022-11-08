МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Цена биткоина во вторник утром падает на 6% и находится чуть ниже 19,6 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.12 мск дешевел на 6,2% — до 19,59 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 6% — в среднем до 19,64 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Биткоин дешевеет третью торговую сессию подряд, причем этим утром цена опустилась ниже 20 тысяч долларов за монету впервые с 25 октября.
С начала года биткоин подешевел в 2,3 раза, отступив от уровня в 46,2 тысячи долларов. Исторический рекорд в 69 тысяч долларов был достигнут в ноябре прошлого года, а с начала текущего цена не поднималась выше 48 тысяч.
https://1prime.ru/cripta/20221108/838740422.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.