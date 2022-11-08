МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Биткоин во вторник дешевеет более чем на 9%, опускаясь ниже 19 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций символически снизился в основную сессию

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.55 мск дешевел на 9,4% — до 18,75 тысячи долларов. Криптовалюта опускается ниже 19 тысяч долларов за монету впервые с конца сентября.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась также на 9,4% — в среднем до 18,77 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин дешевеет третью торговую сессию подряд. Этим утром цена впервые с 25 октября опустилась ниже 20 тысяч долларов за монету.

С начала года биткоин подешевел в 2,3 раза, отступив от уровня в 46,2 тысячи долларов. Исторический рекорд в 69 тысяч долларов был достигнут в ноябре прошлого года, а с начала текущего цена не поднималась выше 48 тысяч.