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Стоимость биткоина опускается ниже отметки в 18 тысяч долларов
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Стоимость биткоина падает на 14,1%, опускаясь ниже отметки в 18 тысяч долларов за монету впервые с июня текущего года, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему... ПРАЙМ, 08.11.2022
криптовалюты, финансы, новости, биткоин, криптовалюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает на 14,1%, опускаясь ниже отметки в 18 тысяч долларов за монету впервые с июня текущего года, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.36 мск дешевел на 14,1%, до 17,937 тысячи долларов.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 14,05% — до 17,903 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Ниже уровня в 18 тысяч долларов за монету биткоин последний раз опускался в цене 19 июня текущего года.