МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает на 14,1%, опускаясь ниже отметки в 18 тысяч долларов за монету впервые с июня текущего года, свидетельствуют данные торгов. Акции Tesla падают до минимума с мая 2021 года

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.36 мск дешевел на 14,1%, до 17,937 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 14,05% — до 17,903 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Ниже уровня в 18 тысяч долларов за монету биткоин последний раз опускался в цене 19 июня текущего года.