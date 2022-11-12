СМИ: бывший гендиректор криптобиржи FTX потерял все свое состояние
Bloomberg: бывший гендиректор криптобиржи FTX Бэнкман-Фрид потерял 16 миллиардов долларов
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Соучредитель и экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял все свое состояние, которое оценивалось в 16 миллиардов долларов, сообщил Bloomberg.
Это стало самой крупной потерей в истории, отмечается в публикации.
Согласно информации, максимальное состояние предпринимателя достигало 26 миллиардов долларов. В понедельник эта сумма составляла уже 16 миллиардов долларов. Во вторник агентству стало известно, что Бэнкман-Фрид лишился 94 процентов своих накоплений.
11 ноября криптобиржа подала на банкротство, а Бэнкман-Фрид заявил об уходе с поста гендиректора.
https://1prime.ru/cripta/20221112/838801240.html
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