МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Криптовалютная биржа FTX за сутки потеряла 662 миллиона долларов, причем это произошло при загадочных обстоятельствах, пишет Bloomberg. СМИ: бывший гендиректор криптобиржи FTX потерял все свое состояние

"Обанкротившаяся биржа цифровых активов FTX Сэма Бэнкмана-Фрида столкнулась с таинственным оттоком токенов на сумму около 662 миллиона долларов за последние 24 часа", — говорится в сообщении.

Как рассказал юрисконсульт компании Райн Миллер, FTX начала перемещать цифровые активы на не подключенные к интернету кошельки, чтобы снизить потери от несанкционированных транзакций. При этом движение средств показалось Миллеру аномальным.

"Неясно, кто именно совершает транзакции", — заявил исполнительный директор аналитической фирмы Nansen Алекс Сваневик. По данным Nansen, отток средств был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX.

Агентство отмечает, что это событие стало последним переломом в мрачнейшем периоде криптоиндустрии. Банк России предложил расширить выпуск цифровых финансовых активов

В конце прошлой недели глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао сообщил о планах по продаже токенов FTX в рамках выхода из капитала этой компании. Согласно заявлению, продажа займет несколько месяцев, а ее объем достигет 500 миллионов долларов.

После этих заявлений эксперты заметили, что инвесторы начали выводить свои средства, из-за чего на крипторынке возник кризис ликвидност.

Затем Binance подписала необязывающее письмо о намерениях полностью приобрести FTX, однако позже отказалась от поглощения.

В пятницу FTX подала заявление о банкротстве, а бывший гендиректор биржи Сэм Бэнкман-Фрид потерял почти все свое состояние в размере 16 миллиардов долларов.