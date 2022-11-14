МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Цена биткоина продолжает снижаться и в понедельник утром падает на 5%, находясь на уровне в 16 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. СМИ: криптобиржа FTX загадочным образом потеряла 662 миллиона долларов

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.18 мск дешевеет на 5,1%, до 15,99 тысячи долларов, считая за сутки.

Биткоин пытается удержаться на отметке в 16 тысяч долларов в условиях кризиса вокруг обанкротившейся криптобиржи FTX. С прошлого вторника цена криптовалюты опустилась с 20,56 тысячи долларов, потеряв суммарно более 20% своей стоимости, а капитализация крипторынка опустилась с более чем 1 триллиона долларов до примерно 800 миллиардов.

Ранее в ноябре глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что в рамках выхода площадки из капитала FTX Binance планирует продавать в течение нескольких месяцев токены, выпускаемые FTX. Объем продаж оценивался в 0,5 миллиарда долларов. После этого, как поясняли РИА Новости эксперты, на крипторынке начался кризис ликвидности — инвесторы начали выводить свои средства. Затем Binance подписала необязывающее письмо о намерениях полностью приобрести FTX. Позже Binance сообщила об отказе от поглощения.

Затем сама FTX подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что гендиректор биржи Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост. А в субботу агентство Bloomberg передавало, что FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов "при загадочных обстоятельствах". По данным аналитической компании Nansen, отток был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX.