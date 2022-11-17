МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил, что с 18 ноября его страна будет покупать по одному биткоину в день. Стоимость биткоина упала до 16 тысяч долларов

"Мы будем покупать по одному биткоину каждый день, начиная с завтрашнего дня", — написал Букеле в Twitter в четверг.

Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Соответствующий закон вступил в силу 7 сентября 2021 года.

В понедельник цена биткоина упала на 5% до 15,99 тысячи долларов.

Биткоин пытается удержаться на отметке в 16 тысяч долларов в условиях кризиса вокруг обанкротившейся криптобиржи FTX. С прошлого вторника цена криптовалюты опустилась с 20,56 тысячи долларов, потеряв суммарно более 20% своей стоимости, а капитализация крипторынка опустилась с более чем 1 триллиона долларов до примерно 800 миллиардов.