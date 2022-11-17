Президент Сальвадора Букеле объявил, что страна каждый день будет покупать по биткоину
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил, что с 18 ноября его страна будет покупать по одному биткоину в день.
"Мы будем покупать по одному биткоину каждый день, начиная с завтрашнего дня", — написал Букеле в Twitter в четверг.
Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Соответствующий закон вступил в силу 7 сентября 2021 года.
В понедельник цена биткоина упала на 5% до 15,99 тысячи долларов.
Биткоин пытается удержаться на отметке в 16 тысяч долларов в условиях кризиса вокруг обанкротившейся криптобиржи FTX. С прошлого вторника цена криптовалюты опустилась с 20,56 тысячи долларов, потеряв суммарно более 20% своей стоимости, а капитализация крипторынка опустилась с более чем 1 триллиона долларов до примерно 800 миллиардов.
https://1prime.ru/cripta/20221117/838855308.html
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