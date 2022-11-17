МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет легализовать в России майнинг криптовалюты, сообщил РИА Новости один из его авторов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. СМИ: криптобиржа FTX загадочным образом потеряла 662 миллиона долларов

"В декабре постараемся принять закон во всех чтениях, потому что планируется, что он начнет действовать с 2023 года", — сказал Аксаков. Исходя из текста законопроекта, его нормы начнут действовать с 1 января. По словам депутата, деятельность по майнингу криптовалют в России активно развивается, однако ее законодательное регулирование до сих пор отсутствовало.

"Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют", — пояснил депутат.

Законопроект, по его словам, предусматривает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с Банком России. А контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц криптовалюты.

"Введение предлагаемого регулирования деятельности по майнингу, установление отдельных требований к ней позволит легально осуществлять такую деятельность, декларировать полученный доход и уплачивать в бюджеты всех уровней соответствующие налоги", — отметил Аксаков. Кроме того, по его словам, это позволит нивелировать правовые риски, связанные с такой деятельностью.

Согласно законопроекту, цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в рамках экспериментального правового режима. Поэтому вместе с этим законопроектом будет внесен и другой, вносящий изменения в законодательство в части разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций на финансовом рынке. Но этот сопутствующий законопроект, скорее всего, будет внесен в пятницу, сказал Аксаков.