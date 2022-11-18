МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Законопроект о майнинге содержит запрет только на рекламу криптовалют и операций с ними, он повлияет только на недобросовестных предпринимателей, сообщил замглавы комитета ГД по информполитике, один из авторов законопроекта Антон Горелкин. Законопроект о майнинге криптовалют внесен в Госдуму

"Мы хотим, чтобы площадки отказывали таким рекламодателям на законных основаниях. А чтобы у мошенников не было возможности размещать скрытую рекламу своих схем, используется формулировка "реклама и (или) предложение в иной форме". Поэтому спешу всех успокоить: от единственного запрета, который содержится в документе, пострадают только недобросовестные предприниматели", — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что "добропорядочные граждане, напротив, только выиграют" от данной инициативы.

"Те, кто использовал для криптоинвестиций зарубежную инфраструктуру, продолжат это делать. Те, кто захочет участвовать в развитии российской инфраструктуры, получат возможность реализоваться в рамках экспериментального правового режима", — уточнил он.

В четверг группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет легализовать в России майнинг криптовалюты, сообщал РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Он пояснял, что принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют. Отрасль оценила внесенный в Госдуму законопроект о майнинге

Законопроект, по его словам, предусматривает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц криптовалюты.

Кроме того, согласно законопроекту, цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в рамках экспериментального правового режима. Поэтому вместе с этим законопроектом будет внесен и другой, вносящий изменения в законодательство в части разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций на финансовом рынке. Но этот сопутствующий законопроект, скорее всего, будет внесен в пятницу, сказал Аксаков.

Исходя из текста законопроекта, его нормы начнут действовать с 1 января 2023 года. По словам депутата, деятельность по майнингу криптовалют в России активно развивается, однако ее законодательное регулирование до сих пор отсутствовало.