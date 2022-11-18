МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Внесенный в четверг в Госдуму законопроект, касающийся майнинга и цифровых валют, может обеспечить налоговые поступления в бюджет страны в размере 50 миллиардов рублей уже в течение первого года, заявил РИА Новости основатель и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец. Отрасль оценила внесенный в Госдуму законопроект о майнинге

"Считаю, что введение майнинга в правовое поле логично осуществить с привязкой к подконтрольному государству механизму обращения криптовалют на территории нашей страны на постоянной и повсеместной основе. Также еще предстоит доработать взвешенную систему налогообложения прибыли майнеров. По нашим оценкам, майнинг может принести в казну России более 50 миллиардов рублей только за первый год", — сказал эксперт.

В целом он отмечает, что участники рынка находятся в высокой готовности и настроены активно включиться в процесс подготовки поправок к законопроекту. В частности, необходима детализация действий майнеров, которые будут производить криптовалюту, а также лиц, которые будут владеть ею и обменивать через российскую площадку, считает Рунец.

"Мы приветствуем внесение в Госдуму законопроекта, который, на наш взгляд, является сбалансированным и учитывающим потенциал роста майнинга и востребованность криптовалют в России. В частности, мы позитивно оцениваем возможность купли-продажи криптовалюты на территории России в рамках экспериментальных правовых режимов, что позволит получать выручку на территории РФ, российское банковское финансирование на реализацию инвестиционных проектов и избежать блокировки транзакций в связи с действиями недружественных стран", — заключил эксперт. Минфин поддержал законопроект о майнинге криптовалют

В четверг группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет легализовать в России майнинг криптовалюты, сообщал РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Он пояснял, что принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.

Исходя из текста законопроекта, его нормы начнут действовать с 1 января 2023 года. По словам депутата, деятельность по майнингу криптовалют в России активно развивается, однако ее законодательное регулирование до сих пор отсутствовало.