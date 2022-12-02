МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Крупнейшая криптобиржа Binance приостановила вывод средств для своих клиентов из-за хакерской атаки на платформу Ankr, сообщил глава биржи Чанпэн Чжао в своем Twitter. В США назвали криптовалюту потенциальной угрозой нацбезопасности страны

"Возможны взломы сервисов Ankr и Hay. Первоначальный анализ показал, что закрытый ключ разработчика был взломан и хакер обновил смарт-контракт на вредоносный. Binance приостановила вывод средств несколько часов назад. Также заморожено около 3 миллионов долларов, которые хакеры переводят на нашу CEX (централизованная биржа криптовалют — ред.)", — написал глава Binance.

"Наш токен aBNB был взломан, и в настоящее время мы работаем с биржами, чтобы немедленно остановить торговлю", — сообщил в свою очередь Ankr в своем Twitter.

Платформа Ankr — это провайдер децентрализованной инфраструктуры Web3, который помогает взаимодействовать с несколькими блокчейнами.

По данным специалистов по блокчейну Chainalysis, которые приводит агентство Блумберг, в 2022 году в криптовалютном секторе было зафиксировано взломов на сумму более 3 миллиардов долларов, что станет рекордным годом для хакерских атак на цифровые активы.