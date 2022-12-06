МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Центральный банк России выступает фактически за тотальное лицензирование майнинга криптовалют, с такой позицией регулятора Минфин не согласен, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в кулуарах расширенного заседания Совета по развитию финансового рынка. В США назвали криптовалюту потенциальной угрозой нацбезопасности страны

"У Центрального банка появилась новая позиция… фактически подводится под запрет майнинг, который производится не внутри эспериментально-правового режима. То есть люди, которые должны делать майнинг, должны это делать через уполномоченные организации и так далее, то есть фактически тотальное лицензирование. Мы против", — заявил замминистра.

В ноябре группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет легализовать в России майнинг криптовалюты. Как пояснял, один из авторов законопроекта, глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.

Законопроект, по словам Аксакова, предусматривает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц криптовалюты. ЦБ выступил за запрет частных криптовалют для использования в расчетах

Исходя из текста законопроекта, его нормы начнут действовать с 1 января 2023 года. По словам депутата, деятельность по майнингу криптовалют в России активно развивается, однако ее законодательное регулирование до сих пор отсутствовало.

Ранее в Минфине — после внесения данного законопроекта — заявили, что поддерживают его. Несколько позже министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что Минфин считает разумной легализацию рынка криптовалют в России, но ему пока так и не удалось найти компромисс с ЦБ по этому поводу. Силуанов отмечал, что разработанный депутатами законопроект легализует только майнинг криптовалют в России, не подразумевая операций с ними на российской инфраструктуре. При этом Минфин готов пойти дальше.