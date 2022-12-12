МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Министерство юстиции США изучает возможность предъявления крупнейшей криптобирже в мире Binance и ее руководителям обвинений в отмывании денег и нарушении санкций, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Binance уже оспорила содержимое статьи. Большая часть криптовалют исчезнет или обесценится, считает инвестор из США

В ней указывается, что расследование началось в 2018 году и сосредоточено на соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег. "Некоторые федеральные прокуроры, участвующие в этом деле, считают, что уже собранные доказательства оправдывают агрессивные действия против биржи и возбуждение уголовных дел против отдельных руководителей, включая основателя Чанпэна Чжао", — пишет агентство со ссылкой на источники. Впрочем, оно отмечает, что ряд прокуроров полагают необходимым продолжить изучать доказательства.

В свою очередь Binance заявила, что информация в статье неверна. "Мы не имеем никаких данных о внутренней работе министерства юстиции США, а если бы имели, то было бы неуместным это комментировать", — говорится в заявлении криптобиржи, которая также отмечает, что приложила все усилия для обеспечения безопасности криптовалют и проведения расследований благодаря лучшим экспертам. "Можно с уверенностью сказать, что мы наняли невероятно талантливых сотрудников правоохранительных органов", — добавила Binance