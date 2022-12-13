МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила бывшему генеральному директору обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэму Бэнкман-Фриду обвинения в организации схемы по обману инвесторов, которые вложили в его компанию более 1,8 миллиарда долларов, сообщил регулятор. Бывший гендиректор криптобиржи FTX задержан на Багамских островах

Бэнкман-Фрид был задержан на Багамских островах в понедельник после получения официального обращения от властей США. Ранее прокуратура в Нью-Йорке обвинила экс-главу криптовалютной биржи в мошенничестве, заговоре и отмывании денег.

"В своих заявлениях инвесторам Бэнкман-Фрид рекламировал FTX как безопасную и ответственную платформу для торговли криптоактивами… В действительности Бэнкман-Фрид организовал схему по тайному перенаправлению средств клиентов FTX а свой собственный частный криптохедж-фонд в Alameda Research", — сообщила комиссия.

По данным SEC, "с мая 2019 года базирующаяся на Багамах FTX привлекла в акционерный капитал более 1,8 миллиарда долларов от инвесторов, включая примерно 1,1 миллиарда долларов от примерно 90 инвесторов, базирующихся в США".

Также утверждается, что Бэнкман-Фрид использовал объединенные средства клиентов FTX для нераскрытых венчурных инвестиций, покупок роскошной недвижимости и крупных политических пожертвований.

"Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик на фундаменте обмана, говоря инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в мире криптовалюты", — приводятся в пресс-релизе слова председателя SEC Гэри Генслера.

Ранее FTX подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что Бэнкман-Фрид покидает свой пост. Агентство Блумберг 12 ноября передавало, что FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах. По данным аналитической компании Nansen, отток был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX.