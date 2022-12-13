МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет во вторник более чем на 5%, в моменте поднималась ровно до 18 тысяч долларов за монету, следует из данных торгов. Бывший гендиректор криптобиржи FTX задержан на Багамских островах

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 16.53 мск биткоин дорожал на 5,15% — до 17 857 долларов, а в 16.30 мск показатель достигал 18 тысяч долларов. А по данным портала Coinмarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина к 16.53 мск увеличивалась на 5,28% — до 17 891 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Стоимость биткоина во вторник ускорила темпы роста после публикации статистики о потребительских ценах в США. Так, годовая инфляция в стране по итогам ноября замедлилась больше ожиданий – до 7,1% с 7,7% месяцем ранее. Месячная инфляция также оказалась меньше прогнозов и составила 0,1% против 0,4% в октябре.

Тем не менее с начала года криптовалюта подешевела более чем в два раза – в первые дни января ее стоимость составляла около 47 тысяч долларов.