МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет во вторник более чем на 5%, в моменте поднималась ровно до 18 тысяч долларов за монету, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 16.53 мск биткоин дорожал на 5,15% — до 17 857 долларов, а в 16.30 мск показатель достигал 18 тысяч долларов. А по данным портала Coinмarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина к 16.53 мск увеличивалась на 5,28% — до 17 891 долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Стоимость биткоина во вторник ускорила темпы роста после публикации статистики о потребительских ценах в США. Так, годовая инфляция в стране по итогам ноября замедлилась больше ожиданий – до 7,1% с 7,7% месяцем ранее. Месячная инфляция также оказалась меньше прогнозов и составила 0,1% против 0,4% в октябре.
Тем не менее с начала года криптовалюта подешевела более чем в два раза – в первые дни января ее стоимость составляла около 47 тысяч долларов.
https://1prime.ru/cripta/20221213/839157213.html
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