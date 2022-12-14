Депутат Госдумы Аксаков сообщил, что законопроект о майнинге могут рассмотреть 20 декабря
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, 20 декабря может быть вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении, сообщил РИА Новости председатель профильного комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Комитет сегодня формально поддержал законопроект, а решение оформит чуть позже, поскольку еще не поступил отзыв правительства РФ на него. На рассмотрение Госдумы планируем его вынести 20 декабря, а при доработке законопроекта ко второму чтению учтем мнение правительства", — сказал Аксаков.
Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют, пояснял ранее агентству Аксаков.
Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином.
При этом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.
Законопроект предусматривает, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением сделок в рамках специального экспериментального правового режима. Предполагается, что рамках этого режима сделки с цифровой валютой, одной из сторон которых выступают майнеры, могут проводиться с использованием российской информационной инфраструктуры через уполномоченную организацию.
https://1prime.ru/cripta/20221214/839165877.html