МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, 20 декабря может быть вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении, сообщил РИА Новости председатель профильного комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В Госдуме поддержали законопроект о майнинге криптовалют

"Комитет сегодня формально поддержал законопроект, а решение оформит чуть позже, поскольку еще не поступил отзыв правительства РФ на него. На рассмотрение Госдумы планируем его вынести 20 декабря, а при доработке законопроекта ко второму чтению учтем мнение правительства", — сказал Аксаков.

Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют, пояснял ранее агентству Аксаков.

Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. ЦБ предложил продавать криптовалюту от майнинга только нерезидентам

При этом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.

Законопроект предусматривает, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением сделок в рамках специального экспериментального правового режима. Предполагается, что рамках этого режима сделки с цифровой валютой, одной из сторон которых выступают майнеры, могут проводиться с использованием российской информационной инфраструктуры через уполномоченную организацию.