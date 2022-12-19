МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Позволяющий легализовать в России майнинг криптовалют законопроект вынесут на рассмотрение Госдумы в первом чтении, скорее всего, в весеннюю сессию, заявил РИА Новости председатель профильного думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В Госдуме поддержали законопроект о майнинге криптовалют

"Пока не пропустили, согласование идет. В декабре, видимо, законопроект в первом чтении рассмотрен не будет. Поскольку требуется досоглосование позиций, на рассмотрение Госдумы, скорее всего, он будет вынесен в весеннюю сессию", — пояснил он. Аксаков является одним из инициаторов принятия такого закона.

Аксаков полагает, что принятие закона введет эту деятельность в правовое поле и позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.

Первоначально комитет планировал вынести законопроект на заседание Госдумы 20 декабря. Однако в материалах, поданных комитетом в совет нижней палаты парламента, который сегодня должен определить повестки трех последних заседаний осенней сессии, предложений о его рассмотрении в первом чтении нет.

Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.

Законопроект также предусматривает, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением сделок в рамках специального экспериментального правового режима. Предполагается, что в рамках этого режима сделки с цифровой валютой, одной из сторон которых выступают майнеры, могут проводиться с использованием российской информационной инфраструктуры через уполномоченную организацию.