МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует попробовать использование криптовалюты для международных расчетов в рамках экспериментального правового режима, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. В Центробанке объяснили, чем опасно свободное обращение криптовалют

"Мы сейчас в рамках экспериментального правового режима, который мы готовим, мы планируем попробовать использование криптовалюты для международных расчетов, то есть для внешнеэкономической деятельности", — сказала она, выступая в Госдуме.

По словам Скоробогатовой, регулятор протестирует это вместе с заинтересованными участниками рынка. Вместе с тем ЦБ постоянно получает от них вопросы, что будет в случае, если криптовалюта для международных расчетов будет заблокирована. Этот вопрос остается открытым.

Поэтому для расчетов, обратила внимание она, нужно активнее использовать прямые корреспондентские счета, Систему передачи финансовых сообщений и цифровые валюты, над развитием которых уже работают многие страны. При этом она напомнила, что ЦБ по-прежнему выступает против использования криптовалюты в качестве средства платежа внутри страны.

На прошлой неделе позицию регулятора по этому вопросу также озвучивал зампред ЦБ Алексей Заботкин. Он указывал, что разрешение криптовалют как инвестиционного инструмента несет риски распространения их использования на платежи внутри РФ, а также отмечал, что "единственное, для чего экспериментально-правовой режим в случае принятия соответствующего закона будет доступен, это для того, чтобы использовать криптоактивы для поддержки внешнеэкономической деятельности".