МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента американской криптобиржи Coinbase до "BB-" с "BB", прогноз — негативный, говорится в пресс-релизе S&P. Американская криптобиржа Coinbase сократит 20% персонала

"Объемы торгов Coinbase значительно ослабли после коллапса криптовалютной биржи FTX, и по нашему мнению, регуляторные риски растут", — комментируют аналитики агентства свое решение.

По мнению S&P, несмотря на недавнее объявление о снижении операционных затрат, рентабельность компании в 2023 году останется под давлением из-за сложностей, связанных с повышением процентных ставок.

Негативный прогноз в то же время отражает сохраняющуюся неопределенность в отношении глубины и продолжительности спада на криптовалютном рынке, недостаточную прозрачность торгов после краха FTX и повышенные регуляторные риски.

В прошлом году глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что в рамках выхода площадки из капитала FTX Binance в течение нескольких месяцев планирует продавать токены, выпускаемые FTX. Объем продаж оценивался в 500 миллионов долларов. Это привело к панике на рынке и краху FTX.

Позже в Binance заявляли о возможной покупке FTX, но затем отказались от этой идеи. На тот момент курс биткоина рухнул до отметки в 15,6 тысячи долларов. Позже — 11 ноября — FTX подала в суд заявление о банкротстве, а гендиректор компании Сэм Бэнкман-Фрид покинул свой пост.

Американская биржа криптовалют Coinbase была основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются биткоин, Ethereum и другие криптовалюты. Штат компании составляет более 4,7 тысячи сотрудников, она работает более чем в 100 странах.