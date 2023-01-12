МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Цена биткоина в четверг утром растет на 4,7%, немного превышая отметку в 18,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Coinbase

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.04 мск дорожал на 4,72% — до 18,22 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,62% — в среднем также до 18,22 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Стоимость биткоина поднялась выше 18 тысяч долларов за монету впервые с 14 декабря. С начала месяца биткоин подорожал уже на 10%, с 16,54 тысячи долларов по состоянию на конец прошлого года.