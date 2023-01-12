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2023
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Стоимость биткоина поднялась выше 18 тысяч долларов впервые с 14 декабря
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. Цена биткоина в четверг утром растет на 4,7%, немного превышая отметку в 18,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже... ПРАЙМ, 12.01.2023
криптовалюты, финансы, новости, криптовалюта, биткоин, binance
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Цена биткоина в четверг утром растет на 4,7%, немного превышая отметку в 18,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.04 мск дорожал на 4,72% — до 18,22 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,62% — в среднем также до 18,22 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Стоимость биткоина поднялась выше 18 тысяч долларов за монету впервые с 14 декабря. С начала месяца биткоин подорожал уже на 10%, с 16,54 тысячи долларов по состоянию на конец прошлого года.