МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Федеральные власти США арестовали более 600 миллионов долларов на счетах бывшего главы криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который обвиняется в мошенничестве, сообщает телеканал АВС со ссылкой на судебные документы. Криптобиржа-банкрот FTX сообщила о краже хакерами сотен миллионов долларов

Прокуратура представила в суд список активов Бэнкмана-Фрида, подлежащих конфискации, включая хранящиеся в банке наличные деньги, счета и более 55 миллионов долларов акций компании Robinhood.

Согласно документам, последней конфискованной партией были 94,5 миллиона долларов, хранившихся в банке Silvergate. Кроме того, арестованы счета обвиняемого на крупнейшей криптобиржи Binance.

В октябре 2023 года начнется суд по делу против Бэнкмана-Фрида, который отвергает обвинения и отпущен под залог в 250 миллионов долларов. Прокуратура Нью-Йорка, которая ведет расследование в отношении бизнесмена, обвиняет его в присвоении клиентских средств. По мнению следствия, он совершил "одно из крупнейших в американской истории финансовых преступлений". Ему были предъявлены обвинения по восьми пунктам, в том числе в сговоре, отмывании денег и нарушении финансирования политических кампаний. Как заявили в прокуратуре, он осуществлял пожертвования и Республиканской, и Демократической партиям США, чтобы влиять на принимаемые в Вашингтоне решения.