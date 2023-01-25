МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Законопроект о легализации майнинга криптовалют предполагает введение такого же налогообложения майнеров, как у остального бизнеса — в зависимости от формы его регистрации, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Замглавы Минфина заявил о разногласиях по законопроекту о майнинге

"Все ставки, какие есть, такие и будут действовать для аналога единого налога на вмененный доход (ЕНВД) или налога на прибыль. Ничего особенного, такой же бизнес (майнинг – ред.), поэтому и ставки должны действовать, как для всех. Если на вмененный доход, то форма регистрации бизнеса – предпринимательство без образования юридического лица… Все в рамках налоговой системы. А если майнер оформлен как ИП, то будет платить как ИП", — сказал он.

"Законопроект только внесен на рассмотрение. Мы еще не получили отзыва правительства", — добавил депутат.

В декабре Аксаков говорил РИА Новости, что законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, на рассмотрение Госдумы в первом чтении, скорее всего, будет вынесен в весеннюю сессию.

Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле и позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.

Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.